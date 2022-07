Stiri pe aceeasi tema

- E-mailuri false au fost trimise in numele Fiscului. Zeci de romani au primit mesaje prin care erau notificati ca au datorii. Daca unii romani au sunat sa verifice, altii si-au dat seama ca este vorba despre o inselaciune. Specialistii in securitate cibernetica au descoperit ca cei care descarca asa-zisa…

- ■ firmele de curierat trebuie sa transmita la Agentia Nationala de Administrare Fiscala datele celor care platesc ramburs Fiscul a pus ochii pe coletele cu plata ramburs, iar datele celor care platesc comanzile cu banii jos vor fi stocate timp de 5 ani. ANAF anunta ca masura are drept scop prevenirea…

- VIDEO: Noul șef ANAF anunța controale ample in toate domeniile cu risc de evaziune Agentia Nationala de Administrare Fiscala va incepe zilele urmatoare controale ample in toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, pentru combaterea acestui flagel fiind necesare actiuni ferme si decisive, a transmis…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca termenul pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112) este data de 25 mai 2022, inclusiv. Declarația unica se completeaza si se depune…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat și publicat un nou material informativ, respectiv Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/ intreținere corporala. Persoanele fizice care intenționeaza…

- Ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate in particular de persoanele fizice a fost publicat de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Documentul de 14 pagini explica pas cu pas ce trebuie sa faca profesorii in cazul in care iau bani de la copii…

- ANAF anunta ca urmeaza controlul fiscal pentru cei care ofera meditații, persoanele care presteaza servicii de infrumusetare(cosmeticienii) si cei care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor(rentierii) pentru a plati impozite, informeaza Ziarul Financiar. Agentia Nationala de Administrare Fiscala…