Interconectarea caselor de marcat cu serverele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) se va realiza in cursul acestui an, fiind un proiect din cele 14 proiecte cuprinse in Strategia de informatizare la nivelul institutiei, a declarat, miercuri, presedintele Agentiei, Mirela Calugareanu, la "Conferinta Anuala de Taxe". Ea a afirmat ca strategia de informatizare la nivelul institutiei a fost elaborata la finalul anului trecut si cuprinde 14 proiecte, unele care se implementeaza pe termen scurt, iar altele pe termen lung. "Dintre cele 14 proiecte, in acest an vor fi implementate un numar…