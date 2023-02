Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca Ministerul de Finante trebuie sa clarifice daca OMV Petrom va plati taxa de solidaritate in Romania, deoarece este initiatorul legii pe care a elaborat-o fara sa consulte Ministerul Energiei.

- PNL da vina pe PSD in scandalul provocat de neplata taxei de solidaritate de catre compania OMV-Petrom. Liberalii considera astfel ca Ministerul de Finanțe, aflat in prezent sub controlul PSD, este „instituția responsabila care trebuie sa prezinte soluții in acest caz”.

- Președintele ANAF a declarat joi ca angajatii de la stat nu mai trebuie platiti unitar, ci in functie de performanta si de rezultatele pe care le obtin, aceasta fiind una dintre cele mai mari reforme pe care trebuie sa le faca statul roman. „Sistemul actual de salarizare este unul unitar: muncesti mult,…

