- ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat urmatoarea situație: o persoana folosea, fara drept, o calitate oficiala – inspector superior ANAF – și solicita sume de bani in numele instituției. Solicitarea frauduloasa a fost transmisa de pe o adresa de email care nu aparține instituției, [email protected].…

