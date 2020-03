ANAF, anunţ important pentru români. Taxele şi impozitele nu se suspendă ”ANAF asigura colectarea veniturilor bugetare si deruleaza procedurile de administrare fiscala pentru ca bugetul statului sa fie permanent alimentat in vederea asigurarii resurselor necesare functionarii sistemului medical, armatei, politiei, serviciilor de asistenta sociala si multor altor activitati esentiale ale statului roman. In nicio tara din lume, sistemul nu poate functiona fara indeplinirea obligatiilor fiscale ale contribuabililor si fara spiritul civic al acestora, mai ales in prezent, in conditiile declararii starii de urgenta”, anunta ANAF. Cum te poate lasa Fiscul fara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

