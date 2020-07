Stiri pe aceeasi tema

- PSD Neamț pare sa fi schimbat mult strategia in privința alegerilor locale. Pe modelul pus in practica de Ionel Arsene in 2016, care a renunțat la o candidatura in Parlament pentru a ramane in administrație, la actualele alegeri parlamentarii vor fi indemnați sa se implice direct, prin candidaturi asumate.…

- Pregatiri pentru examene suspendate in trei scoli din judetul Neamt, dupa ce au fost confirmate cazuri de COVID-19 la o femeie de serviciu și la doi parinți. Șeful ISJ Neamț, Mihai Obreja, a declarat ca niciun elev și niciun cadru sau personal didactic nu este infectat cu coronavirus. La o școala din…

- Astazi, 9 iunie, cu o saptamana inainte de prima proba scrisa din Evaluarea Naționala, trei școli din județul Neamț au fost inchise din cauza COVID-19. La Școala Gimnaziala nr. 2 din Piatra-Neamț, cea mai mare unitate de invațamant din municipiul reședința de județ, una din femeile de servici a fost…

- Așa cum anticipam de ieri , profesoara Dana Lacramioara Paiuș este noul inspector școlar general adjunct. Ordinul de numire prin detașare a ajuns la inspectorat in aceasta dupa-amiaza, 29 mai 2020. In prima sa declarație de la numire, prof. Dana Paiuș a impartașit cateva din prioritațile sale in noua…

- Ieri, fostul inspector general adjunct Elena Laiu și-a luat ramas de la colegi și și-a luat lucrurile personale din birou, iar astazi este așteptat ordinul de numire al doamnei Dana Paiuș. Intr-un fel, putem spune ca ștafeta a fost predata de un om promovat politic din zona Targu Neamț spre unul din…

- Este a doua zi in care autoritațile nu au comunicat nici un caz nou confirmat cu coronavirus in județul Neamț. De doua zile, numarul de cazuri raportate a ramas la 834, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Sanatate Publica Neamț . In condițiile in care, in luna mai au izbucnit…

- In intalnirea cu presa de astazi, 28 aprilie, George Lazar, prefectul de Neamț, a prezentat performanțele celor doua aparate pentru testarea noului coronavirus achiziționate la Piatra Neamț și Roman. Cel de la Roman, achiziționat de cateva firme private, cu Mihai Tarața pe post de catalizator, a costat…

- Niște țigani din anexa Valeni, Piatra-Neamț, care s-au filmat la un chef cu muzica in ziua de Paște, au fost sancționați drastic, dupa ce polițiștii i-au așteptat o zi, sa se regrupeze la o alta petrecere. Masuri similare s-au luat și in alte doua cazuri, la Roman și la Moldoveni, unde s-au ținut chefuri…