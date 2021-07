Stiri pe aceeasi tema

- Romania are prima medalie asigurata la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, dupa ce Ana Maria Popescu a invins-o pe Katrina Lehis, reprezentanta Estoniei, scor 15 – 10, și s-a calificat in finala probei de spada. Romania și-a asigurat, astfel, prima medalie la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice. Pentru…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu s-a calificat, sambata, in semifinalele probei individuale feminine de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a dispus de Julia Beljajeva (Estonia), cu 15-8. Ana-Maria Popescu, vicecampioana olimpica la individual in 2008, la Beijing, si campioana…

- S-a intrat in linie drepta pentru Jocurile Olimpice! Cel mult 10.000 de spectatori vor putea lua parte la fiecare eveniment. Șefa comitetului de organizare Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, le-a spus tuturor sa nu se astepte la tipul de petrecere la care au dreptul fanii fotbalului la EURO 2020. Orice persoane…