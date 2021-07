Ana Maria-Popescu, argint la Jocurile Olimpice

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Popescu a ratat la mustata medalia de aur in finala cu o sportiva din China.Prima medalie a delegatiei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost adusa, astazi, de scrimera Ana Maria Popescu 37 de ani , care a cucerit argintul in proba individuala de spada.In ultimul act, Ana Maria Popescu…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ”tusa de aur”. Reprezentanta noastra a pierdut dramatic, in prelungiri, si a ratat…

- Majoritatea echipelor naționale de handbal feminin au inceput deja prima etapa a pregatirilor pentru Jocurile Olimpice (25 iulie – 8 august). Din pacate, Romania a ratat calificarea la Tokyo, insa multe jucatoare din Liga Florilor vor fi prezente acolo. Interesant este ca 11 foste sau actuale jucatoare…