Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a reactionat dur la ultimele informatii dspre relatia cu Razvan Simion, mai ales dupa ce prezentatorul TV a fost surprins cu alta femeie. Cum s-a fotografiat Lidia Buble in toaleta. Fanii s-au intrebat daca este ea: "Sa-ti fie rusine" "Lasați-mi viața persoanala in pace,…

- Bianca Dragușanu ești o norocoasa! La fel de norocoasa și fiica ei Sofia, deoarece are o mamica pe care mulți și-ar dori-o! Vedeta iși amintește cu drag de amintirile alaturi de micuța și a ținut sa le impartașeasca și fanilor cateva momente prețioase alaturi de aceasta!

- CHIȘINAU, 3 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Artista Anna Lesko nu-și neglijeaza fanii nici in plina pandemie de coronavirus. Artista le-a transmis romanilor ca nu a pațit nimic, in schimb, emoțional este… pierduta și profund ingrijorata de ce se intampla pe plan global și in Romania. ”Nu…

- Lili Sandu este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta este in luna a cincea de sarcina și iși etaleaza burtica de graviduța de cate ori are ocazia, fiind tare mandra de ea.