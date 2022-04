Stiri pe aceeasi tema

- Zi de sarbatoare pentru Nea Marin! Prezentatorul TV iși serbeaza astazi ziua de naștere. Coregraful a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece la repetiții pentru pregatirea spectacolului care va avea loc pe 6 mai.

- Denisa Nechifor a ales sa fie singur, in mod oficial, de ani de zile, dar acest lucru nu inseamna ca nu are parte de admiratori și cadori scumpe din partea barbaților. Fosta partenera a fotbalistului Adrian Cristea a dezvaluit care a fost cel mai scump cadou primit de la un barbat, in cadrul unui interviu…

- Mihai Bendeac a implinit 39 de ani pe data de 17 februarie și și-a sarbatorit ziua de naștere pe scena. Mama lui, Emilia Bendeac, a venit sa-i vada spectacolul la „Teatrul de Comedie”. De ziua sa de naștere, Mihai Bendeac a urcat pe scena „Teatrului de Comedie” alaturi de Ilona Brezoianu, unde au jucat…

- DJ Mahony iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Bineințeles, iubita lui, frumoasa prezentatoare TV de la Antena Stars, Natalia Mateuț, nu a putut trece cu vederea un eveniment atat de important, așa ca l-a surprins așa cum partenerul ei de viața nu s-a așteptat nicio clipa.

- Ana Maria Mocanu a avut parte de o intrebare neașteptata din partea unui fan. Fosta asistenta TV a fost ceruta in casatorie prin intermediul unei mesaj de pe rețelele sociale, fapt care a amuzat-o teribil.

- Ana Maria Mocanu și-a luat cu asalt marea comunitate din mediul online, asta dupa ce a anunțat ca are de gand sa se marite. Ei bine, in direct la Antena Stars, a explicat cum stau, de fapt, lucrurile, dar și care este adevarul. A fost sau nu ceruta in casatorie fosta asistenta TV?!

- Bianca Iordache a dat de mult uitarii relația pe care a avut-o cu Alex Bodi, iar acum ii merge din ce in ce mai bine din toate punctele de vedere. Șatena și-a etalat noul bolid de lux, primit cadou de Craciun, la Antena Stars.

- Saveta Bogdan iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar Antena Stars a surprins-o cu un calduros „La mulți ani”. Artista implinește 76 de ani și iși așteapta cu nerabdare invitații. Cum va petrece interpreta de muzica populara aceasta zi speciala.