- FOTO, VIDEO| Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean face senzație la concursuri internaționale in Franța și Italia: Ce planuri de viitor are tanara Albaiulianca Alexandra-Mihaela Muntean (16 ani) face senzație in Occident la competiții de „Inline Freestyle Slalom”! Dupa ’90, Romania s-a imparțit in…

- Companiile franceze și poloneze trebuie sa lucreze impreuna pentru a reinvesti masiv in sectorul nuclear, a declarat luni prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki la cea mai mare conferința a federației patronale din Franța, MEDEF, potrivit Euractiv, citat de Rador.

- Farmacii din Franța situate in regiunile Ile-de-France, Provența-Alpi-Coasta de Azur și Hauts-de-France, incep vaccinarea impotriva variolei maimuței. Ușor accesibila, aproape de gari, farmaciile au fost alese pentru urmarirea pacienților care fac deja tratamente pentru HIV sau prevenție, a spus…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Varsovia, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a dispus, luni, de spaniola Nuria Parrizas Diaz, cap de serie numarul sapte, cu 6-4, 7-6 (3). Ana Bogdan (29 ani, 108 WTA) a obtinut victoria…

- Opozitia de stanga din Franta a anuntat, marti, ca va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Elisabeth Borne, in contextul in care alianta care il sustine pe presedintele Emmanuel Macron nu mai are majoritate parlamentara.

- In urma cu o saptamana, constructorul francez de automobile a publicat primele informații și imagini cu noul My Ami Buggy. Inspirat de conceptul cu același nume, cvadriciclul de la Citroen este rezervat pieței din Franța. Producția este limitata la doar 50 de exemplare, iar lista de comenzi a fost deschisa…

- Doi fotbaliști francezi au semnat cu FC Argeș: Enzo Celestine și Tony Njike! FC Argeș a ajuns la zece transferuri perfectate in aceasta perioada precompetiționala. Clubul nostru a ajuns luni la o ințelegere pe doua sezoane cu francezii Enzo Celestine (24 ani) și Tony Njike (24 ani). Cei doi fotbaliști…