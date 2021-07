Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria Jocurilor Olimpice un frate și o sora au caștigat aurul in aceeași zi, la un sport individual. Este vorba despre frații japonezi Abe Hifumi și Abe Uta, care au devenit campioni olimpici la judo, duminica, pe taram japonez. Abe Hifumi, a caștigat a treia medalie…

- România trage nadejde sa ia medalie înca din a doua zi la Olimpiada japoneza, prin spadasina Ana Maria Popescu, care va reprezenta România în proba de scrima la Jocurile Olimpice pentru a 5-a oara în cariera. Spadasina noastra a mai participat la Atena 2004, Beijing 2008,…

- I se spune Gladiatorul și este cel mai greu membru al #TeamRomania calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Alin Alexuc este sportivul care vrea ca de anul acesta țara noastra sa numere, al doilea titlu olimpic la lupte greco romane, categoria 130 kg.

- Pasionații de criptomonede susțin ca Bitcoin este echivalent cu aurul digital, dar, in India, aceasta credința s-a transformat intr-o adevarata formula magica. Gospodariile indiene dețin peste 25.000 de tone de aur iar investițiile in criptografie au crescut de la 200 de milioane de dolari la aproape…

- Romania a cucerit medaliile de aur in proba de grup, sambata, la cea de-a 16-a editie a Campionatelor Mondiale de gimnastica aerobica de la Baku. Gabriel Bocser, Teodora Cucu, Daniel Tavoc, David Gavrilovici si Mihai Alin Popa, care incheiasera calificarile cu cea mai mare nota, s-au impus in finala…

- Romania a cucerit sase medalii, una de aur, una de argint si patru de bronz, duminica, la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia). In clasamentul pe medalii, Romania a ocupat locul 7, devansata de Marea Britanie (3-1-1), China (3-0-0), Olanda (2-1-2), Italia (1-3-2), Irlanda (1-3-1) si Germania…

- In urma cu putin timp, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate. In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam Ahoy, organizatorii au depistat cazuri…

- Proiectul privind repatrierea rezervelor de aur ale Romaniei a fost respins de Camera Deputatilor, for decizional. Prin inițiativa fostului lider PSD Liviu Dragnea, Banca Nationala a Romaniei ar fi fost obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur, tinuta la Banca Angliei. Votul a venit dupa…