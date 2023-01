Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul galei esports „HLTV Award Show 2022”, susținuta la Stockholm ieri seara, radauțeanca, Ana Dumbrava, absolventa a Colegiului Tehnic Radauți, a primit distincția de cea mai buna jucatoare de CS GO (Counter Strike: Global Offensive) din lume. Este o reușita extraordinara pentru lumea esport-ului…