- Ana Bogdan (78 WTA) a fost eliminata in primul tur la Cincinnati. Sportiva noastra a pierdut in fața Ekaterinei Makarova (Rusia; 49 WTA), 6-3; 6-2. Ana Bogdan nu a putut furniza surpriza și a pierdut in fața Makarovei, care a facut un meci solid. Romanca nu a avut șanse in fața adversarei…

- Ana Bogdan (25 ani, 78 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa 61 de minute in fata rusoaicei de 30 de ani, care ocupa locul 49 in ierarhia mondiala. Ekaterina Makarova si-a luat astfel revansa dupa ce fusese invinsa de romanca recent, la Washington, in primul tur, cu 7-6 (2), 6-3.…

- Ana Bogdan (82 WTA) și Sorana Cirstea (54 WTA) sunt la o victorie distanța de calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati. In primul tur al calificarilor, Bogdan a caștigat duelul Monica Niculescu, in timp ce Cirstea a trecut de americanca Vania King.

- Petre Apostol Dupa ce, in prima parte a saptamanii trecute, s-a oprit in turul secund la turneul WTA de la Washington (Statele Unite ale Americii), intrecere de categorie „International” (premii totale de 250.000 de dolari), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a avansat cinci poziții in clasamentul…

- Petre Apostol Dupa o perioada mai putin reusita, din cauza unei accidentari la cot, suferita la Roland Garros, coborand 21 de pozitii in clasamentul mondial WTA, ajungand pe locul 87 mondial, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan arata semne de revenire. Exemplul cel mai bun in acest sens il reprezinta…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a inregistrat o coborare de 21 de locuri in clasamentul mondial al Asociatiei profesioniste de tenis feminin (WTA). Dupa ce in luna ianuarie a intrat, in premiera, intre cele mai valoroase 100 de jucatoare ale lumii, sportiva din Sinaia a avut…

- Simona Halep nu se afla pe lista oficiala anuntata de organizatorii de la Washington si nu va participa la turneul din SUA. Anul trecut, romanca a mers la Washington, fiind eliminata in sferturile de finala de Ekaterina Makarova. Pentru ca nu s-a inscris la editia din acest an, Simona Halep…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan s-a oprit in turul secund la turneul de Mare Șlem Roland Garros. Sportiva din Sinaia, ocupanta a poziției 66 in clasamentul WTA, trecuse de Marketa Vondrousova, din Cehia, in primul tur, dupa un meci de trei seturi, stabilindu-și o intalnire cu…