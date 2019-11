Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Ana Bogdan, cap de serie numarul 4, s-a calificat in semifinale la turneul ITF de la Saint-Etienne (Franta), cu premii de 25.000 de dolari, anunta NEWS.ro.Bogdan a trecut in sferturi de sportiva Cagla Buyukackay, din Turcia, cap de serie numarul 4, scor 3-6, 6-4, 6-4.In semifinale,…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, cap de serie numarul 6, s-a calificat in sferturile de finala la turneul ITF de 60.000 de dolari de la Nantes potrivit news.roBogdan a trecut in optimi de sportiva franceza Oceane Dodin, scor 7-6 (3), 3-6, 6-2. In sferturi, Bogdanva evolua contra rusoaicei…

- Campioana Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, va evolua in grupa D a Ligii Campionilor, cu echipele Imoco Volley Conegliano (Italia), Nantes VB (Franta) si castigatoarea confruntarii din calificari Vasas Obuda Budapesta (Ungaria) - Partizani Tirana (Albania), potrivit tragerii la sorti de…

- Tenismena venita din calificari a invins-o surprinzator pe steianca Irina Maria Bara (188 WTA) cu 7-5, 6-2. In drumul spre finala, Irina Bara s-a comportat admirabil si le-a eliminat pe Maja Chwalinska (17 ani, Polonia, 218 WTA) , favorita nr. 5 Viktorya Tomova (24 de ani, Bulgaria, 146 WTA) 7-5,…

- Ucraina a obținut, luni, calificarea la Euro 2020, dupa ce a trecut, scor 2-1, pe propriul teren de Portugalia (campioana en-titre). Franța nu a putut trece, la Paris, de Turcia, intr-o confruntare contand pentru Grupa H. Scorul serii a fost reușit de Anglia: 6-0 in deplasare cu Bulgaria.

- Selectionata Italiei, care are sase titluri continentale, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin din Belgia, Olanda, Slovenia si Franta, dupa ce a invins Turcia cu scorul de 3-0 (25-22, 25-18, 25-21), la Nantes, in ultimul meci din optimi.…

- Echipa femininade tenis a Cehiei a primit un wild card din partea ITF pentru turneul final al FedCup, care va avea loc intre 14 si 19 aprilie 2020, la Budapesta. De 11 ori castigatoare a Cupei Federatiei, Cehia se alatura finalistelor editiei din acest an, Franta si Australia, si tarii gazda, Ungariei,…

