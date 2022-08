Ana Bogdan probează coroana de „regină” a Iașului la Ciric Considerata a fi una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis de camp din Romania, Ana Bogdan (29 ani, locul 75 WTA) joaca astazi, la Baza Ciric, pentru un loc in finala Iasi BCR Open. Cap de serie numarul 3 in turneul cu premii in valoare de 115 000 $, Ana se va confrunta, de la ora 13:00, cu Darya Astakhova (275 WTA), o rusoaica venita din calificari. In cealalta semifinala, care se va disputa imediat, va avea loc duelul dintre Panna Udvardy (Ungaria, 23 ani, 93 WTA) si Maha Chwalinska (Polonia, 20 ani, 160 WTA). Cele patru sportive ramase in cursa pentru trofeu au asigurate pana acum 5 300… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

