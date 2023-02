Ana Bogdan a părăsit destul de repede turneul de la Lyon Ana Bogdan a fost invinsa de jucatoarea franceza de tenis Clara Burel cu 7-5, 6-4, marti seara, in prima runda a turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 225.480 de euro. Ana s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 52 min) in fata adversarei sale de 21 de ani (107 WTA), care a reusit 5 asi, dar a comis si 10 duble greseli. Romanca a condus cu 3-1 in primul set, dar apoi a pierdut patru ghemuri la rand. Bogdan a reusit sa egaleze, 5-5, salvand trei mingi de set, dar apoi si-a pierdut serviciul si a cedat cu 5-7. In actul secund, Burel a reusit prima sa castige contra serviciului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

