- Romancele Larisa Iordache si Silviana Sfiringu au reusit o dubla formidabila in finala de la barna, in care au obtinut medaliile de aur, respectiv argint, duminica, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia). Iordache a castigat prima medalie de aur a senioarelor…

- Sportiva romana Ana Barbosu a castigat medaliile de aur la toate cele patru finale pe aparate - sarituri, paralele, barna si sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin (Turcia). In total, Ana Barbosu incheie Europenele de junioare cu sase medalii de…

- Sportiva romana Ana Barbosu a castigat medaliile de aur in toate cele patru finale pe aparate - sarituri, paralele, barna si sol, duminica, la Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin (Turcia). AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea) Sursa foto: Federația…

- Romania a cucerit medaliile de aur pe echipe si la individual compus, vineri, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica pentru junioare de la Mersin (Turcia). AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea) Sursa foto: Federația Romana de Gimnastica/Facebook.com

- Sportivii romani au reusit calificarea in patru finale, la individual compus, inele, sarituri si paralele, miercuri, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica pentru juniori de la Mersin (Turcia), in timp ce echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea. Ucraina a obtinut medaliile…