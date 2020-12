An de excepție pentru Georgeta Popescu: titlul olimpic, intrarea…

Campineanca Georgeta Popescu este prima campioana olimpica in proba de monobob, titlu caștigat la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Lausanne, din ianuarie 2020. Imediat dupa ce s-a aflat ca o campineanca de-a noastra a devenit campioana olimpica, autoritațile au incercat sa ii ofere diverse recompense. Una cu totul și cu totul deosebita a venit din partea Școlii de șoferi Manlex Auto, care s-a oferit sa asigure instruirea gratuita a Georgetei Popescu, pentru obținerea permisului de conducere, dupa ce tanara implinea varsta de 18 ani (in aprilie acest an).