- Sancțiunile impuse de UE falimenteaza ATB, o subsidiara Alfa Bank, cea mai mare banca privata din Rusia Sancțiunile impuse de UE falimenteaza ATB, o subsidiara Alfa Bank, cea mai mare banca privata din Rusia Amsterdam Trade Bank (ATB), o subsidiara a bancii rusești Alfa Bank, a fost declarata vineri…

- Amsterdam Trade Bank (ATB), o subsidiara a bancii rusești Alfa Bank, a fost declarata vineri in faliment, potrivit unui comunicat al Bancii Centrale Olandeze (DNB), care citeaza un ordin judecatoresc. Potrivit comunicatului citat de CNN, Tribunalul Central din Amsterdam a decis vineri falimentul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, referitor la noul pachet de sanctiuni la adresa Rusiei, ca "acest pachet arata spectaculos, dar nu e de ajuns", si ca "poate fi cu greu considerat proportional cu raul pe care lumea l-a vazut la Bucea". El ii critica pe politicienii care "inca nu pot…

- SUA și Uniunea Europeana urmeaza sa impuna miercuri, 6 aprilie, sancțiuni suplimentare Rusiei, ca raspuns la acuzațiile Ucrainei conform carora trupele ruse au comis crime de razboi in orașul Bucha, informeaza CNN.Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca SUA vor interzice noi investiții…

- Polonia a propus Uniunii Europene ca blocul comunitar sa impuna o interdictie totala asupra comertului sau cu Rusia, a declarat, sambata, premierul polonez Mateus Morawiecki, care a pledat pentru sanctiuni mai severe impotriva Moscovei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters, citata de Digi24 .…

- Japonia a anuntat vineri sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, masuri care vor viza sectorul financiar si exporturile de componente electronice. „Vom avea un raspuns puternic”, a reactionat ambasadorul Rusiei, Mihail Galuzin, intr-o conferinta de presa la Tokyo, scrie Digi24…

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…