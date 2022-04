Stiri pe aceeasi tema

- Amsterdam Trade Bank (ATB), o subsidiara a bancii rusești Alfa Bank, a fost declarata vineri in faliment, potrivit unui comunicat al Bancii Centrale Olandeze (DNB), care citeaza un ordin judecatoresc. Potrivit comunicatului citat de CNN, Tribunalul Central din Amsterdam a decis vineri falimentul ATB,…

- Rusia a anuntat marti expulzarea a 36 de diplomati belgieni si olandezi, ca raspuns la o masura similara luata de Belgia si Olanda in urma declansarii ofensivei ruse in Ucraina, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Australia a anuntat, luni, ca a lansat o procedura legala comuna impotriva Rusiei pe langa Organizatia internationala a aviatiei civile (ICAO) in legatura cu doborarea cursei MH17 a companiei Malaysia Airlines, in urma cu opt ani. Consiliul de Securitate al ONU a fost informat in legatura cu acest demers,…

- Am avut ceva cu oligarhii un pas inapoi il parasesc pe puțin?Oligarhii ruși Oleg Deripaska și Mihail Fridman, doi dintre cei mai bogați și influenți oameni de afaceri de la Moscova, au cerut incetarea razboiului pornit de Vladimir Putin cu Ucraina, transmite Forbes . Sunt primii doi oligarhi care iau…

- Furtuna Eunice a lovit in plin Olanda. Guvernul a trimis alerte text prin care atentiona populatia sa ramana in casa si sa sune la serviciile de urgenta numai in situatiile in care viata le este pusa in pericol. In cele din urma, reteaua a cazut din cauza numeroaselor solicitari si un alt mesaj a fost…

- In timpul Razboiului de Independența al Indoneziei din anii 1945-1949, armata olandeza s-a facut vinovata de violența sistematica, excesiva și lipsita de etica, arata un raport citat de Reuters.