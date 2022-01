Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii din judetul Prahova au facut, miercuri, 15 perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, prejudiciul stabilit la acest moment fiind de 709.228 de lei, reprezentat de impozit pe profit si TVA de plata, transmit reprezentanții IPJ Prahova.Verificari au fost…

- *PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE INFRACȚIUNI DE EVAZIUNE FISCALA ȘI SPALAREA BANILOR* In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pun in executare 15 mandate…

- Mai mulți interlopi, care se dadeau drept polițiști ca pretext pentru a intra in locuințele unor persoane pe care ulterior le tilhareau au intrat in vizorul anchetatorilor brașoveni, care au descins in trei județe pentru colectare de probe. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații…

- Pana astazi, 3 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.813.056 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 11.559 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.741.871 de pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.796.230 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.696 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.721.785 de pacienți au fost declarați vindecați,…

- Polițiștii au descins la 9 domicilii din Mureș și Bistrița Nasaud. Un barbat a fost lovit, amenințat și șantajat pana a cedat mai multe terenuri proprietate personala. Percheziții de amploare a politistiilor Serviciului de Investigatii Criminale Mures. Aceștia au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba33500492,712.Arad40882923,783.Argeș45628602,24.Bacau40759451,355.Bihor49478893,486.Bistrița-Nasaud19208161,137.Botoșani22432211,068.Brașov65606963,389.Braila2245525210.Buzau23857201,9211.Caraș-Severin18623392,1312.Calarași17588101,2513.Cluj869891793,3814.Constanța68257612,1415.Covasna12780412,2216.Dambovița36011592,0617.Dolj44704391,2118.Galați43534461,3819.Giurgiu19353141,3920.Gorj1510481,0821.Harghita13834121,5322.Hunedoara35421682,923.Ialomița19304181,8924.Iași70943631,4725.Ilfov74854762,8526.Maramureș30810401,5327.Mehedinți15636101,3428.Mureș39073712,6629.Neamț30745251,2630.Olt25814501,531.Prahova62618831,9332.Satu…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 5.293 de cazuri noi de COVID-19 și 273 de decese, din care 10 sunt anterioare intervalului, au anunțat autoritațile duminica. Din cei 273 de decedați, 248 erau nevaccinați. In continuare este presiune pe secțiile de Terapie Intensiva. Pana duminica, pe teritoriul…