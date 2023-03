Ample actiuni de control ale politistilor IPJ Constanta. Au fost aplicate mai multe sanctiuni

La data de 18 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si al formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pe DN2A, DN39, DN 22C si DN3, in municipiile Constanta, Mangalia, Medgidia si in orasele Cernavoda si Navodari, in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie, prin depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care se afla sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactiv ...