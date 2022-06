In contextul atacurilor cibernetice ce au vizat utilizatori ai terminalelor mobile din Romania, prin intermediul unor mesaje SMS trimise cu scopul de a extrage de la potențialele victime date sensibile (personale, financiare și de autentificare), Poliția Romana s-a alaturat unei operațiuni internaționale care a implicat autoritați de aplicare a legii din 11 țari. Acțiunea a [...] The post AMPLA OPERAȚIUNE DE DEZAFECTARE a aplicației malițioase FluBot care a generat atacurilor cibernetice pe telefoanele mobile ale romanilor first appeared on Partener TV .