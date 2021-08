Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de canicula vor reveni in Romania la inceputul saptamanii viitoare in vestul și sudul țarii, a avertizat directorul ANM. Elena Mateescu a spus la Digi 24 ca zilele cu temperaturi foarte ridicate ce intalnesc umezeala vor duce la formarea unor furtuni puternice, iar aceste fenomene sunt așteptate…

- „Asia Express” sezonul 4 este unul dintre cele mai așteptate show-uri ale toamnei, iar telespectatorii așteapta nerabdatori anunțul oficial legat de data inceperii emisiunii. Filmarile au inceput in luna mai și s-au incheiat in urma cu aproape doua saptamani. Astfel ca, la punct grila de toamna a Antenei…

- Vremea a luat-o razna. In orasul Kimberley din Africa de Sud a nins dupa ce termometrele au indicat aproape minus zece grade Celsius.Asemenea temperaturi scazute nu au fost inregistrate acolo niciodata de cand se fac masuratori.

- Dupa ce a fost „Bolnava de amor”, Claudia Patrașcanu lanseaza „A ofilit iubirea mea”. Compusa de catre Cristi Pașcu alaturi de Kastha John, Shift și Adi Cristescu, „A ofilit iubirea mea” este o piesa sensibila, despre o poveste de dragoste ce a ajuns la final. Chiar daca desparțirea nu este unul dintre…

- Shift de la Asia Express 2021 are o cariera fulminanta in muzica. Insa nu toți știu care a fost parcursul sau muzical. Artistul a avut colaborari cu artiști precum ADDA, Ruby, Jo, Randi, Connect-R și mulți alții.

- Cantareata Jo a lansat un nou single pe 27 mai, "Dorul". Piesa se afla pe locul 16 in Trending YouTube si are mii de aprecieri si sute de comentarii. O coproductie Cat Music si HaHaHa Production, "Dorul" este o piesa compusa de catre Adi Cristescu alaturi de Horace, Shift, Kastha John, Razvan Matache…

- Eliza Natanticu se numara printre concurenții din sezonul 4 de la „Asia Express”, care se vor aventura pe Drumul Imparaților. Ea este soția lui Cosmin Natanticu, cu care face echipa. Pentru cei doi, „Asia Express” este „aventura vieții, depașirea limitelor, ieșirea din zona de confort și din tara”,…

- Patrizia Paglieri, in varsta de 50 de ani, și fiul ei, Francy, vor forma o echipa la „Asia Express” sezonul 4- Drumul Imparaților, alaturi de alte nume cunoscute din showbiz. Cei doi sunt extrem de incantați și dornici sa ajunga cat mai departe in concurs. Patrizia Paglieri a fost jurat in cadrul show-ului…