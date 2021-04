Stiri pe aceeasi tema

- Colaboratorii disidentului rus Aleksei Navalnii au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze in aceasta primavara cele mai ample proteste anti-Kremlin din istoria moderna a Rusiei, informeaza Reuters. Navalnii (44 de ani) executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost transferat din inchisoarea din regiunea Vadimir in care se afla catre un loc necunoscut, potrivit avocatilor sai, citati intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza Reuters.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova in care executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii condiționate, a anunțat avocatul sau, Vadim Kobzev, conform Agerpres , care citeaza Reuters. Potrivit sursei citate, ar putea fi vorba despre mutarea intr-un lagar de munca…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anunțat joi ca intenționeaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia, acuzandu-l de incalcarea unei pedepse la inchisoare cu suspendare, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Serviciul federal al inchisorilor ruse…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii se afla pe lista de persoane date in urmarire in Rusia pentru ca ar fi incalcat conditiile unei pedepse la inchisoare cu suspendare si risca sa fie inchis trei ani si jumatate cand se intoarce in Rusia in acest weekend, a declarat joi unul dintre avocatii sai, potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al actualei puteri de la Kremlin, a declarat marti ca Administratia Penitenciarelor din Rusia s-a adresat unui tribunal pentru a cere incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor unei sentinte, relateaza Reuters.