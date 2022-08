Stiri pe aceeasi tema

- Scuturi umane? Ucraina este acuzata ca amplaseaza tehnica militara langa spitale și școli Scuturi umane? Ucraina este acuzata ca amplaseaza tehnica militara langa spitale și școli Organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat joi armata ucraineana ca a periclitat…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba si-a manifestat joi „indignarea” dupa ce organizatia Amnesty International a acuzat armata ucraineana ca pune in pericol civilii prin amplasarea de trupe in zone rezidentiale in razboiul provocat de agresiunea rusa, relateaza agentiile Reuters si AFP.

- Organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat joi armata ucraineana ca a pus in pericol civili prin amplasarea unor baze militare in scoli si spitale si prin lansarea din zone locuite a unor atacuri impotriva armatei ruse, transmite AFP. Amnesty considera ca astfel…

- Organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat joi armata ucraineana ca a periclitat civili prin amplasarea unor baze militare in scoli si spitale si prin lansarea din zone locuite a unor atacuri impotriva invadatorilor rusi, transmite AFP. Amnesty considera ca…

- Fortele ucrainene au primit ordin sa se retraga din orasul estic Severodonetk, scena unor lupte acerbe cu armata rusa, a anuntat, vineri, seful administratiei militare regionale din Lugansk, Serghii Haidai, relateaza AFP.

- Forțele ruse au lansat, duminica, cinci rachete de croaziera X-22 din Marea Caspica spre Kiev, iar una dintre acestea a fost distrusa de apararea antiaeriana, au declarat oficialii ucraineni. Alte patru rachete au lovit un depozit de reparații de tren. Rusia a susținut ca a distrus tancurile T-72 donate…

- Ziua 92 a razboiului din Ucraina este in desfașurare. Armata ucraineana spune ca 40 de orașe din regiunea Donbas sunt sub bombardamentele continue ale rușilor. Armata rusa vrea sa cucereasca un obiectiv militar cheie, Sievierodonețk și lanseaza mortare de la margine orașului. Armata ucraineana spune…

- In cea de-a 77-a zi a invaziei ruse in Ucraina, ofensiva rusa continua sa se concentreze in regiunea prorusa Donbas (est), regiunea vecina Herson si in sudul Ucrainei, indeosebi la Mariupol, a informat miercuri Statul Major general al fortelor armate ucrainene, transmite EFE.