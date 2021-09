AMNA aduce vara înapoi cu un nou single: „Tu, tu, tu” AMNA aduce vara inapoi cu cel mai nou single „Tu, tu, tu”, insoțit de un videoclip exotic filmat in Tenerife. Artista arata mai hot ca oricand in cel mai fresh clip al sau și apare in mai multe ținute ce iți taie respirația. „Tu, tu, tu” este o piesa fun și cool, ce i se potrivește foarte bine artistei. „Mi-am dorit sa aduc vremea frumoasa din Tenerife și se pare ca am reușit. Vara aceasta am adunat o mulțime de amintiri și am trait momente imprevizibile, iar amintirile sunt impartașite cel mai bine prin muzica. «Tu, tu, tu» este pentru toți indragostiții care au trait o poveste de iubire pasionala.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

