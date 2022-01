AMMA a lansat Diggy Dance

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, fost primar al municipiului Timisoara, a anuntat ca ”liber de responsabilitati publice” a finalizat una dintre compozitiile sale muzicale. Fostul edil a postat pe Facebook o inregistrare video in care apare cantand melodia sa pe versurile lui Mihai Eminescu. ”Liber de responsabilitati…

- Cantautoarea NAVI incheie anul cu o lansare-surpriza: un duet cu Cezar Habeanu, artistul care și-a petrecut ultimii ani cladind o cariera ca muzician de strada in Dublin și acum a revenit in Romania. “Sweet Escape”, noua lor piesa, este la o intersecție de stiluri și de stari, fiind o balada pop-rock-R’n’B…

- Gigantul informatic Microsoft a anuntat ca grupul de hackeri rusi Nobelium, suspectat ca ar fi la originea unui atac informatic masiv in SUA anul trecut, a lansat o noua ofensiva impotriva unor organizatii americane si europene, relateaza France Presse. "Nobelium incearca sa reproduca strategia…

- Ciprian Blaga isi doreste ca prin intermediul nostru, voi, cititorii nostri sa aflati ca are o surpriza pentru cei care doresc sa-l asculte, asa ca ne-a trimis noua lui melodie care se numeste ”Claustrofob”. El ne spune ca piesa are influente muzicale pop-Urbane cu un text comercial profund, in limba…

- Managerul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, Daniel Sauca, a anunțat astazi lansarea a doua programe de o importanța majora in cultura și turismul din județul nostru. Programele sunt deja funcționale și aduc in atenția doritorilor un traseu al caselor tradiționale salajene și o harta a…

- COȘARUL”, simbol al norocului, este noul produs pe care Loteria Romana il ofera jucatorilor. Pentru noua serie de loz in plic, ”COȘARUL”, pe care jucatorii o pot gasi in toate agentiile, Loteria Romana pune la bataie 930.255 de castiguri in valoare totala de 5.400.000 de lei. Jucatorii…

- Universitatea „Petre Andrei” din Iași a gazduit ieri, 14 octombrie 2021, lansarea carții „ROMANIA FARA MASCA. FALS TRATAT DE PANDEMIE”, de Alexandru Vlad Ciurea, Adrian Restian și Tudor Artenie, aparuta la Editura Mediafax. Lucrarea este o carte-radiografie a celor traite de noi toți in aceasta pandemie…

- Eliza Natanticu, concurenta a sezonului in desfașurare al emisiunii concurs „Asia Express”, a lansat de curand piesa cu beat-uri up-tempo „De vina suntem noi”, impreuna cu un videoclip care imbina perfect stilurile modern și retro. Cantareața e protagonista clipului, alaturi de un actor musculos, altul…