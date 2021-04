Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar șoarecii joaca pe masa, ci și Vulpițele. In cazul de fața, Vulipțele Galbene din Roman. Gruparea romașcana s-a impus, miercuri dupa-amiaza, cu 7-0 pe terenul Magurii 2012 Bacau, calificandu-se in faza urmatoare a Cupei Romaniei la fotbal feminin. Etapa de Cupa de miercuri a fost una demna de…

- Alexandru Chipciu și Mario Camora au comis gafe copilarești la golurile marcate de Darius Olaru și Florin Tanase, in derby-ul FCSB - CFR Cluj. Urmarește AICI desfașurarea meciului FCSB - CFR Cluj FCSB a fost in controlul partidei de pe Arena Naționala. Sarcina le-a fost ușurata in minutul 41, cand…

- Giedrius Arlauskis (33 de ani, portar) este la un pas de revenirea la CFR Cluj. Fost campion cu CFR Cluj, Arla e liber de contract din cauza unei reguli din campionatul Arabiei Saudite, Al Shabab fiind nevoita sa elibereze un loc rezervat jucatorilor straini. Potrivit ProSport, lituanianul va ajunge…

- Flavius Stoican, antrenorul celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, ii transmite lui Gigi Becali sa fie cu ochii pe fundașul central Mihai Lixandru (19 ani). Viitorul Pandurii Targu Jiu a eliminat-o pe Gaz Metan Medias in optimile de finala ale Cupei Romaniei, scor 1-0, si poate privi cu optimism startul…

- Fotbalistul echipei FC Botosani, Jonathan Rodriguez, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in partida cu Universitatea Craiova, din optimile de finala ale Cupei Romaniei, nu se poate vorbi de o favorita, potrivit Agerpres. "Este un meci greu, dar jucam acasa si avem incredere…

- Laszlo Balint (41 de ani), antrenorul de la UTA, a avut un rezultat pozitiv la testele rapide pentru coronavirus și nu va sta pe banca la meciul cu U Cluj, din sferturile Cupei Romaniei, programat miercuri, de la ora 17:15. Azi, intr-o conferința de presa, Alexandru Meszar, managerul aradenilor, a spus…

- Echipa de fotbal Chindia Targoviste a anuntat, miercuri, pe pagina sa de Facebook ca va juca la Ploiesti urmatoarele doua meciuri de pe teren propriu in Liga I. ''Meciurile echipei noastre din etapele a 20-a si a 21-a a Ligii I, cu CFR Cluj, luni, 1 februarie, ora 20:00, si cu FC Botosani, joi,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tise, cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, precum si a celor care au girat deciziile Biroului Permanent National al formatiunii politice.