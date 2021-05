Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza in data de 19 mai conferința „Dumitru Prunariu – 40 de ani de la primul zbor al unui roman in spațiul cosmic”. Invitatul de onoare va fi chiar dl. Dumitru Prunariu. Evenimentul va avea loc in Aula Magna „Ioan Curea”, cu transmisiune LIVE pe pagina de Facebook…

- Punctele de vanzare ale Societatii de Transport Public din Timisoara vor avea program special, in perioada sarbatorilor pascale. Vineri si sambata vor fi deschise punctele de vanzare Lipovei, AEM si Piata 700, toate celelalte puncte de vanzare urmand sa fie inchise. Orarul celor trei puncte de vanzare…

- Asociația YouHub Association Romania și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, organizeaza, in perioada 24-26 mai 2021, Conferința Naționala YOUTALKS – Protecția copilului dupa 30 de ani. Conferința are scopul de a constitui un cadru de comunicare…

- Cariera profesionala a senatorului PSD Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, este marcata de scandaluri. In octombrie 2020, Universitatea de Vest din Timisoara a cerut tribunalui Bihor sa anuleze diploma de doctor in management obtinuta in mod fraudulos, prin plagiat, de Florian Bodog. In iulie…

- DRDP Timișoara a predat in urma cu mai bine de o saptamana amplasamentul viitorului drum ce va lega intersecția dintre șoseaua Timișoara - Arad cu A1. Primele intervenții anunțate aici sunt cercetarile arheologice, care urmeaza sa inceapa in luna aprilie cu o echipa de specialiști coordonata de un profesor…

- Conform clasificarii generale Top World Leading Universities (RankPro) 2020-2021, Universitatea de Vest din Timișoara a fost inclusa in topul primelor 1000 de universitați din lume, ocupand poziția 857. In același top, UVT se poziționeaza in plutonul celor 400 de universitați din Europa care au fost…

- UPDATE! In urma masuratorilor efectuate de catre echipajul CBRN, s-au detectat substanțe periculoase in spațiul comercial unde s-a efectuat dezinsecția. La verificarea documentelor intocmite in urma dezinsecției, s-a constatat ca a fost folosit un insecticid CY10. In continuare se lucreaza pentru ventilarea…

- Start-up-ul japonez a hotarit sa faca puțina curațenie in spațiu și sa lanseze un dispozitiv de curațare a gunoiului spațial. Oamenii de știința și-au adus deja aparatul la Baikonur pentru a trimite in martie dispozitivul in spațiu, impreuna cu nava Soyuz. Printre altele, nu numai japonezii sint ingrijorați…