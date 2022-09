Stiri pe aceeasi tema

- Toata atenția romanilor este indreptata, in aceste zile, asupra Casei Regale din Marea Britanie. Prințul Charles urmeaza sa fie proclamat rege sambata, 10 septembrie. Un mare iubitor al țarii noastre, Prințul Charles nu rateaza niciodata ocazia de a vizita Transilvania, o regiune pe care o admira și…

- Dupa decesul reginei, fiul ei cel mare, Charles, fostul print de Wales, conduce tara in doliu ca noul rege si sef de stat. Tronul a fost preluat automat de mostenitorul coroanei, conform protocolului. Apoi a decis sa preia numele de Charles al III-lea.

- Dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, prințul Charles a devenit regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Veștile au ajuns și la urechile lui Ilie Nastase, fostul mare jucator de tenis care a facut furori la turneele din Anglia, el a declarat pentru impact.ro ca vestea trecerii in neființa a reginei…

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania, nu numai prin legaturile sale de sange, ci și prin atașamentul fața de natura și arhitectura rurala autentica de aici. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului…

- In momentul in care regina Elisabeta a II-a a murit, tronul a trecut imediat și fara ceremonie la moștenitor, Charles, fostul Prinț de Wales. Noul rege va fi cunoscut oficial sub numele de Regele Charles al III-lea, a fost confirmat oficial, anunța BBC. Charles, 73 de ani, este cea mai in varsta persoana…

- In urma implementarii proiectului „Abordarea Coerenta si Competitiva a Educatiei Scolare (ACCES)" de catre Fundatia ADEPT Transilvania au fost dezvoltata o retea de incluziune pe piata muncii, de tip e-jobs, un instrument online de relationare intre elevi, unitati de invatamant si agenti economici.„Fundatia…

- Sfantu Gheorghe, luni, 25 iulie 2022 – Impreuna cu partenerii sai din Romania, Fundatia „Muzsikal az Erdo" (Canta Padurea) din Ungaria organizeaza concerte in padure in trei locatii din Transilvania: doua din Secuime si una din Tara Barsei. Organizatorii au prezentat programul concertelor din padure…

- Baile Tusnad, luni, 18 iulie 2022 (MTI) – Cea de-a 31-a editie a Universitatii de Vara si Tabara Studenteasca de la Balvanyos, va incepe marti, la Baile Tusnad, sub deviza: „Unele lucruri sunt eterne", in spiritul atasamentului la valorile eterne ale vietii si la traditiile universitatii de vara. Evenimentul,…