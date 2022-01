Stiri pe aceeasi tema

- Scena rock timișoreana are parte astazi de o aniversare speciala: Mircea Bunea implinește 60 de ani, ocazie cu care ii ii uram un sincer „La Multi Ani!”. Chitaristul formației Bega Blues Band s-a nascut la Timișoara și din 1987 a devenit membru al formației rock Riff. De-a lungul carierei artistul a…

- O serie de amintiri inedite despre perioada in care a aparut primul dublu LP din discografia legendarei formații Phoenix, depanate de Costin Petrescu, Elisabeth Ochsenfeld, Andrei Ujica și Șerban Foarța sunt cuprinse in suplimentul editat de revista Museikon, care poate fi citit in intregime aici. „Pe…

- Duminica, 12 decembrie, ora 18.00, buzoienii sunt invitați la comedia „Aniversarea”, care se va juca pe scena Teatrului „George Ciprian”. Buzoii sunt invitați cu prietenii la aceasta supercomedie unde li se promite o porție de buna dispoziție asortata cu ras copios, in compania actorilor Paula Chirila,…

- Printre „veteranii oldschool“ care se regasesc in componența formației timișorene Vest se numara și Ioan Puiu-Popa, care a facut primii pași in aceasta direcție, in urma pasiunii sale pentru dans. Nascut in 15 februarie 1956 la Timișoara, artistul a activat la-nceput in doua formații care au cantat…

- Actualul basist al formației Dordeduh, Flavius Misaraș, nu face parte din gașa muzicienilor „vorbareți“. Nascut in 7 decembrie 1974, la Timișoara, Flavius a primit cadou de la parinți prima chitara bas in 1993 și a facut parte dintr-o serie de formații care au colorat viața muzicala a Timișoarei in…

- Cintaretul si compozitorul belgian Stromae, retras din circuitul muzical din 2015, revine in atentia publicului cu piesa "Sante", lansata vineri dimineata pe platformele muzicale, informeaza AFP. Vedeta cu 3 milioane de albume vindute se bazeaza pe o melodie pe ritmuri de cumbia sud-americana si electro…

- Alessia tuna și fulgera, asta dupa ce o noua cantareața aparuta pe piața muzicala i-a furat numele de scena. Astfel, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, artista a facut o serie de declarații privind aceasta situația și a explicat pe indelete ce s-a intamplat, de fapt, și cum are de gand sa…