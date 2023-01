Americanii recomandă tratarea obezității la copii cu pastile de slăbit Pentru tratarea obezitații pediatrice, Academia Americana de Pediatrie (AAP) recomanda medicamente de slabit la copii cu varste peste 12 ani. In Statele Unite, aproximativ 14,4 milioane de copii și adolecenți sufera de obezitate, boala care este asociata cu grave probleme de sanatate, motiv pentru care accentul se pune pe trare și mai puțin pe prevenție, informeaza Reuters. ”Cred ca este important intrucat exista o serie de neclaritati in ceea ce priveste cauzele exacte ale obezitatii si exista si unele prejudecati neintentionate, propagate chiar de persoane din domeniul medical in ceea ce priveste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

