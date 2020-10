Imagini cutremurătoare din secțiile de ATI, proiectate în București

Proiectul „Don’t Take Them for Granted”, prezentat online în cadrul festivalului UNFINISHED, devine o instalaţie publică de mari dimensiuni, şi va fi deschisă publicului în perioada 9 – 23 octombrie, în Piaţa George Enescu din Bucureşti. Proiecții până la miezul… [citeste mai departe]