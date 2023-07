Americanii ne aduc Apocalipsa? Propunerea lor, uluitoare. Aşa va dispărea Soarele? Oamenii de stiinta au venit cu un plan ce poate parea fantasmagoric si periculos. E vorba de „intunecarea soarelui“. Aceasta idee se inscrie in seria de inițiative, unele discutabile, „impotriva schimbarilor climatice”. Ce ar „rezolva” intunecarea Soarelui? Autorii acestei idei susțin ca, prin reducerea luminii care vine de la Soare, s-ar obține racirea Pamantului. Iar […] The post Americanii ne aduc Apocalipsa? Propunerea lor, uluitoare. Asa va disparea Soarele? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

