Americanii au sâmbătă prima întâlnire cu talibanii de după retragerea din Afganistan ​O delegatie americana va purta discutii cu reprezentanti ai talibanilor cu începere de sâmbata pentru prima data de la retragerea din Afganistan, a anuntat vineri Departamentul de Stat, noteaza AFP.

Echipa americana se va întâlni cu înalti responsabili talibani sâmbata si duminica la Doha, în Qatar, a indicat un purtator de cuvânt al Departamentului de Stat.

Statele Unite au pastrat contactul cu noii conducatori ai Afganistanului dupa ce ei au cucerit capitala, Kabul, în august, dar aceasta va fi prima întâlnire care va avea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile dintre reprezentanții SUA și cei ai talibanilor vor avea loc sambata și duminica, la Doha, in Qatar, potrivit unui anunț al Departamentului de Stat, citat de AFP, relateaza Agerpres. Intalnirea dintre delegația americana și responsabilii talibani nu inseamna cu Statele Unite recunosc noul…

- Noii stapani ai Afganistanului au marsaluit triumfal marti dimineata pe aeroportul din Kabul dupa plecarea ultimilor militari americani, insotiti de oamenii lor in uniforme de forte speciale si fluturand steaguri. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a condus un grup de oficiali…

- Pentagonul a anunțat sambata inceperea retragerii trupele americane de pe aeroportul din Kabul dupa o operațiune grea de doua saptamani a Washingtonului și a aliaților de a evacua cetațenii și afganii la risc dupa preluarea puterii in Afganistan de catre talibani, relateaza Reuters . Retragerea vine…

- Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii, a facit declaratia in timp ce armata americana restrang evacuarea cetatenilor americani si a afganilor vulnerabili si isi retragt trupele de pe aeroportul din Kabul inainte de termenul din 31 august stabilit de presedintele Joe Biden. Mujahid…

- Talibanii au condamnat sambata atacul cu drona efectuat de catre armata americana care a ucis „doua ținte importante” din randurile gruparii teroriste ISIS-K, care a efectuat un atac terorist joi pe aeroportul din Kabul soldat cu moartea a 13 soldați americani și peste 170 de civili afgani, potrivit…

- Talibanii au dat ordin ca femeile afgane care muncesc sa ramana inchise in casa pana ce „vor exista sisteme adecvate care sa le asigure siguranța”, relateaza BBC . „Este vorba de o procedura foarte temporara”, a spus purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid. Anterior, ONU a transmis ca…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…