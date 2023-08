Stiri pe aceeasi tema

- Invitat intr-un podcast, Mircea Geoana a declarat ca nu a primit pana acum nicio propunere pentru alegeri, dar a dat de ințeles ca ... nu ar spune nu.„Nu aștept nicio propunere de candidatura. Intrebarea e ce vrei sa faci cu viata ta si ce iti propui sa faci pentru perioada urmatoare. Si raspunsul este…

- Astazi, 25 iulie a.c., au fost aprobate, in sedinta hibrid, Deciziile nr. 2 si 3 ale Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale CLCB al judetului Constanta ndash; Unitatea Locala de Decizie. Prima prevede aprobarea Planului de prevenire si control al pestei porcine africane in judetul Constanta.…

- Decizie in favoarea extradarii lui Darius Valcov din Italia. Judecatorii de la Curtea de Apel din Napoli au dispus, joi, predarea fostului ministru, condamnat in Romania la o pedeapsa de 6 ani inchisoare cu executare, potrivit unor surse judiciare.

- DATORIE ENORMA… Decizie devastatoare pentru Negrești. Judecatoria Vaslui a decis ca orașul trebuie sa plateasca Companiei Naționale de Investiții (CNI) un milion de euro. Suma reprezinta cofinanțarea pentru proiectul apa și canalizare inceput in 2007 și finalizat, mulți ani mai tarziu, in 2020. Pe langa…

- Rona Hartner și-a retras fiica de la școala. Artista a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre motivul alegerii sale.