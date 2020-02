Americancă amendată pentru că hrănea cerbi şi căprioare în propria sufragerie Femeia din Colorado s-a filmat oferind paine si legume animalelor salbatice in propria sufragerie, potrivit sursei citate. Animalele sunt surprinse in imaginile distribuite pe internet in timp ce intra in casa femeii. Cerbul este momit cu o felie de paine iar caprioara rontaie legume taiate marunt dintr-o caserola asezata pe masa. Pentru fapta sa, Lori Dixon, din Evergreen, a primit o amenda de 550 de dolari pentru ca a adus in casa si a hranit trei exemplare salbatice. Atat ea cat si vietatile salbatice ar fi fost puse in pericol prin gestul sau. „Asemenea gesturi trebuie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Colorado, care a atras in casa cerbi si caprioare, pentru a le hrani, a fost amendata de autoritati cu 500 de dolari. Americanca hranea animalele salbatice in sufragerie, arata CNN, potrivit MEDIAFAX.Femeia din Colorado s-a filmat oferind paine si legume animalelor salbatice in…

- O femeie din Colorado care a ademenit în locuința ei cerbi si caprioare pentru a le hrani a fost amendata de autoritati cu 550 de dolari, potrivit CNN. În imaginile distribuite pe rețelele de socializare se poate vedea cum femeia hranește în sufrageria ei mai mulți cerbi și caprioare.În…

- Pan Shancu din orașul Hangzhou a facut 6.250 de ture pe "pista" amenajata in apartament in jurul a doua mese mari pentru ca "nu mai suporta sa stea jos". Pan a postat dovezi privind cursa sa pe rețeau de socializare, furnizand imagini video și capturi de pe aplicația de alergare care i-a monitorizat…

- Intr-un articol aparut in The Guardian, Romania este enumerata intre destinatiile de vacanta ale anului 2020. Publicatia scrie ca ursii, bizonii si biodiversitatea sunt printre elementele care o recomanda sa fie vizitata. Cele 20 de locuri care merita sa fie vizitate in anul 2020, recomandate de The…

- Ziarul Unirea VIDEO| Lupta pentru dominație intre doi cerbi din Apuseni, surprinsa de o camera de filmat in habitatul lor natural ”Rangerii” Parcului Natural Apuseni au facut publice imagini video cu doi cerbi care se lupta pentru suprematie. Imaginile spectaculoase cu animalele salbatice in mediul…

- Animalele salbatice au provocat pagube de peste 95 mii lei crescatorilor de animale și fermierilor din Vrancea in cursul acestui an. Un raport al Garzii Forestiere Focșani arata ca cele mai multe sesizari au fost depuse pentru a semnala pagubele produse de urs și lup la animalele domestice din gospodarii…

- Un cerb gasit mort avea in stomac pungi de plastic, chiloți barbatești, pliculețe de cafea instant și bucați dintr-o sfoara de plastic. Aproape 7 kilograme de deșeuri avea in stomac animalul, iar acest lucru a dus la o moarte lenta. Cerbul mort a fost gasit intr-un parc național din nordul Thailandei,…