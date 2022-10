Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere, aparent emis de autoritațile ucrainene, fiind fals. In data de 15 octombrie a.c., in jurul orei 00.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera suceveni au depistat, vinerea trecuta, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un ucrainean in varsta de 24 de ani, care s-a prezentat pe sensul de intrare in Romania la volanul unui ansamblu rutier format din cap tractor și remorca și care a prezentat la control un permis…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au depistat o femeie de cetațenie ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere, cu insemnele autoritaților ucrainene, fiind fals. Ieri, 4 octombrie a.c., in jurul orei 9.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera de la Petea au depistat un cetatean romano-ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, avand insemnele autoritatilor ucrainene. In cursul nopții trecute, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit 40 de pungi cu tutun in mașina unui bihorean. Șoferul este cercetat penal, iar tutunul a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor. In cursul nopții trecute, in jurul orei 02.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, judetul Satu Mare, s-a…

- Politistii de frontiera satmareni fac cercetari in privinta a doi cetateni romani care la controlul de frontiera au prezentat documente false pentru autoturismele pe care le conduceau. Ieri, 16 august a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au depistat la ieșirea din țara un autoturism radiat din circulație de catre autoritațile din Olanda. Duminica, 31 iulie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a prezentat pentru a ieși din Romania un cetațean roman in…