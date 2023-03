Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Ihor Prokopchuk, a informat ca, vineri, urmeaza sa aiba loc consultari tehnice cu partea romana in legatura cu lucrarile efectuate pe Canalul Bastroe. „Au fost o serie de pasi care s-au facut de ambele parti in legatura cu activitatile desfasurate de Ucraina pentru…

- ​Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt vizați cetațeni romani și straini care s-au asociat in trei grupuri infracționale care adaposteau migranți in țara…

- Activitatea Centrului Rus pentru Cultura si Stiinta din Romania a fost suspendata, a anunțat, marți, Ministerul Afacerilor Externe, precizand ca ambasadorul Rusiei la Bucuresti a fost convocat, marti, la sediul MAE, pentru a i se comunica aceasta decizie. Motivul hotararii luate de autoritațile romane:…

- Ministerul de Externe va trimite, joi, Comisiei Europene poziția Romaniei, care se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe Canalul Bastroe, anunța diplomația de la București intr-un comunicat. Ministerul precizeaza ca nu a primit nicio informare de la vreo autoritate romana ca in momentul…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți, 14 februarie 2023, in jurul orei 15.30, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. The post CUTREMUR de 5,7 grade Richter in Oltenia. Seismul s-a resimțit in București și Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Romanii care vor sa se implice in campaniile de ajutorare in sprijinul locuitorilor din Turcia, din zonele afectate de cutremur, pot face donații in produse sau bani, in București și in mai multe orașe din țara. Ambasada Turciei din Romania a dat publicitații toate informațiile. Ambasada Republicii…

- Ambasadorul Iranului la Bucuresti a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) dupa executarea a doi protestatari iranieni, pentru a i se transmite ca Romania condamna aplicarea pedepsei capitale. ”In contextul executarii prin spanzurare, la 7 ianuarie 2023, a doi protestatari iranieni, ambasadorul…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns sambata seara la Oradea, cu o aeronava Tarom care a transportat zeci de oameni dinspre București spre orașul de pe Crișul Repede, transmite Ebihoreanul.ro. Maia Sandu s-ar fi aflat in Romania intr-o vizita privata. Deși era de așteptat ca președinta…