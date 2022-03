„In ceea ce priveste deficitele alimentare, da, am discutat despre deficitele alimentare si va fi ceva real. Pretul platit ca urmare a sanctiunilor nu este platit doar de Rusia, este platit si de multe alte tari, inclusiv tarile europene si tara noastra, si pentru ca Rusia si Ucraina au fost cosul de paine al Europei, ca sa dam doar exemplu graului. Dar am avut o discutie lunga in G7 despre SUA, care este al treilea producator mondial de grau, dar si cu Canada care este un producator major si am discutat amandoi. (…) Am discutat si despre cum putem sa convingem tarile europene si pe toata lumea…