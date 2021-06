Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a sosit in Regatul Unit, miercuri seara, unde va participa la summit-ul G7, prima etapa a unui turneu european in cadrul caruia se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, potrivit unui jurnalist AFP aflat la bordul Air Force One, relateaza AFP. Ajuns la bordul…

- Președintele SUA iși incepe, miercuri, 9 iunie, turneul pe vechiul continent, prima deplasare de acest fel pe care o face Joe Biden de la sosirea lui la Casa Alba. „America s-a intors”, a jubilat Bruxelles-ul, in timp ce observatorii dau drumul deja la dușul rece. Joe Biden va aborda Europa ca orice…

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…

- Un summit UE-SUA la care vor participa presedintele Consiliului European, cel al Comisiei Europene si Joe Biden va avea loc la jumatatea lui iunie, la Bruxelles, cu prilejul vizitei in Europa a presedintelui american, au anuntat separat cele doua parti vineri, relateaza AFP. Presedintele american…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

