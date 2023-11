America Express, sezonul 6. In editia de duminica, 5 noiembrie 2023, Iulia Albu a dezvaluit care este meseria de baza a iubitului sau, Mike. Acesta a fost nevoit sa iși puna in aplicare cunoștințele pentru a ajunge in siguranța la destinație, pe Drumul Soarelui, in editia cu numarul 12 a emisiunii. Vezi episoadele integrale America Express sezonul 6 pe Antena 1 si in AntenaPLAY.