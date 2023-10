Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua emisfere: pornesc din Columbia, trec prin Mijlocul Pamantului in Ecuador, destinația finala fiind Buenos Aires, Argentina. Iar in aceasta seara, concurenții se vor simți precum personajele unui film de acțiune: cursa va incepe chiar in Medellin, capitala criminalitații din Columbia in urma cu cateva decenii, și ii va purta tocmai in cartierul construit…