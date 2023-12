Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de vineri, 1 Decembrie 2023, a adus o cursa pentru ultima șansa cu totul speciala. La final, toți concurenții implicați au așteptat cu sufletul la gura verdictul. Catalin și Romica Țociu au scapat de eliminare la America Express. Au terminat ultimii la ultima șansa, dar au fost salvați de ‘soare’.…

- Trei echipe s-au intrecut in prima cursa pentru ultima șansa in Ecuador. Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Ionuț Rusu și George Tanase și Ada și Tony Galeș au facut tot posibilul sa duca misiunile la bun sfarșit și sa ajunga primii la Irina Fodor.

- In ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6, difuzata pe 14 noiembrie 2023, echipele care au ratat calificarea la jocul de amuleta au fost nevoite sa iși gaseasca un loc de cazare. Catalin și Romica Țociu au facut o descoperire neașteptata in casa in care au ajuns.

- Intrecere inspirata de carnavalul din orașul columbian Pasto, ieri, la cursa pentru ultima șansa, intr-o ediție America Express care s-a impus ca lider de audiența pe segmentele de public comercial și urban.

- In ediția din aceasta seara de la America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6 a avut loc prima eliminare. Batalia a fost una restransa, astfel ca echipele au luptat in cursa pentru ultima șansa și doar una singura a parasit competiția. Iata despre cine este vorba!

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- O echipa a pierdut cursa pentru ultima șansa, fiindca a ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.

- Momente grele la Chefi la cuțite, 16 octombrie 2023. A fost tripla eliminare de data aceasta. Iata ce concurenți au parasit celebrul show culinar inainte de semifinala. Lotivura grea pentru Sorin Bontea, dar și pentru Florin Dumitrescu.