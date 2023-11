Stiri pe aceeasi tema

- Cele 9 echipe și-au petrecut noaptea in inima comunitații indigene din Colummbia, dar s-a dovedit a fi o adevarata provocare, din cauza temperaturilor scazute. Dimineața, ei primit un mesaj pe care l-au descifrat cu greu și au aflat urmatoare misiune, la America Express, in ediția 12 din 5 noiembrie…

- In ediția din aceasta seara are loc cursa pentru ultima șansa la America Express - Drumul Soarelui, unde trei echipe se vor lupta sa ramana in competiție. Concurenții au avut parte de un schimb dur de replici atunci cand au fost nevoiți sa faca nominalizari.Cea de-a doua imunitate a fost caștigata in…

- Ieri seara, la America Express, s-a desfașurat cursa pentru prima imunitate din etapa a doua. Concurenții s-au intalnit cu cele mai variate provocari in Țara Cafelei, de la misiunile amețitoare cu ochelarii care intorc imaginile cu susul in jos la muncile

- Concurenții de la America Express - Drumul Soarelui trec prin probe extrem de grele pentru a duce la bun sfarșit misiunile și a ajunge primii la Irina Fodor. Laura Giurcanu și Sanziana Negru au caștigat prima imunitate a sezonului.Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata…

- Irina Fodor i-a pus in dificultate pe concurenții de la Chefi la cuțite. Prima proba a constat in spargerea nucilor, iar echipa caștigatoare a avut un avantaj uriaș, a putut alege ingredientele pentru adversare.

- In ediția 24 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 octombrie 2023, este pusa la bataie o noua confruntare crancena in bucataria Chefi la cutite, cu doar patru editii inainte de semifinala sezonului 12. Irina Fodor anunța ca echipele au la dispozitie nu mai mult de o ora pentru a pregati trei feluri…

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Concurenții sunt pregatiți sa inceapa battle-ul cu numarul trei, la Chefi la cuțite. Irina Fodor a venit cu anunțul cu care i-a speriat chiar și pe jurați. Aceștia au primit o provocare care i-a pus pe ganduri și de care s-au temut. Concurența a crescut de la o ediție…

- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a adus prima confruntare dintre echipe. Și cum este prima proba de battle, concurenții au fost surprinși atunci cand au aflat cu ce ingrediente vor avea de gatit.