- Sanziana Negru și Laura Giurcanu au fost greu incercate in timpul unei probe. In timp ce mergeau catre biserica, lumanarea ținuta de influencerița se stingea incontinuu și a povestit cum auzea doar cuvintele mamei sale.

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru și-au adresat cuvinte acide in ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 6, din 31 octombrie 2023. Camerele de filmat au surprins ce s-a intamplat mai exact.

- Aris Eram și Laura Giurcanu au avut o conversație neașteptata in ediția difuzata ieri, la „America Express”, și-au spus ca se iubesc. Dupa finalul filmarilor, ei au aparut impreuna sarutandu-se. Competiția devine din ce in ce mai dificila pentru concurenții de la „America Express”, sezonul 6. In ediția…

- Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata de echipa formata din Laura Giurcanu și Sanziana Negru, intr-o ediție a reality show-ului care s-a impus ca lider de piața pe toate segmentele de public.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o „incaierare" de proporții la mina de carbune, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au obținut un avantaj covarșitor, intrand intr-o poziție de putere care le-a permis sa controleze desfașurarea evenimentelor. Aceasta schimbare…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au acceptat provocarea America Express cu zambetul e buze și se bucura de experiența pe care au obținut-o. Prietenia lor a devenit mai puternica și au reușit sa demonstreze ca sunt capabile de orice.

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au trait aventura vieții lor in America Express! Cele doua vor sa iși aminteasca pentru totdeauna de mega-aventura din competiție, astfel cp au decis sa iși faca tatuaje identice, semnificative pentru ceea ce au trait. Iata ce model au ales!