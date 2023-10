Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 7 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui de pe 29 octombrie 2023, concurenții au avut parte de o adevarata provocare pe traseu. Aceștia au purtat ochelari cu un efect neașteptat in timpul unor probe. Iuliana Pepene și Sonia Simionov au facut show de zile mari.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda a apelat la un gest neașteptat și copleșitor pentru Romica Țociu in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului. In plus, Ada Galeș a facut o confesiune dureroasa despre mama ei.

- Ediția din aceasta seara, 28 octombrie 2023, a emisiunii America Express - Drumul Soarelui a adus multe momente tensionate și agitate in show. In aceasta seara, Giulia Anghelescu a izbucnit in lacrimi. Iata ce a pațit concurenta!

- Proba pentru cea de-a doua amuleta a fost una dificila. Echipele au fost nevoite sa adune kilograme de guayaba, iar in final, cei mai rapizi au reușit sa primeasca cazare, dar și o surpriza din partea Irinei Fodor.

- Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata de echipa formata din Laura Giurcanu și Sanziana Negru, intr-o ediție a reality show-ului care s-a impus ca lider de piața pe toate segmentele de public. In seara aceasta, urmeaz

- In episodul 2 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, cateva dintre echipe au jucat strategic și au luat decizia de a iși lasa bagajele in strada pentru a se putea desfașura cu mai multa ușurința. Iata gestul ce putea sa ii sancționeze dur pe Alexia și Aris Eram in graba…

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023 se pare ca Sonia Simionov și Iuliana Pepene au ramas șocate stand la povești cu unul dintre localnici. Ei bine, cele doua concurente au aflat o poveste de viața interesanta a unui barbat, care a marturisit ca familia…

- Ediția din aceasta seara a adus un verdict surprinzator, atat pentru concurenți, cat și pentru jurați. Sorin Bontea a incercat sa iși ajute echipa atunci cand și-a folosit amuleta, pentru ca Rikito Watanabe sa gateasca alaturi de concurenții lui, dar nici macar acest lucru nu i-a adus victoria.