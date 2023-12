Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, cele trei echipe care au mai ramas in lupta pentru marele trofeu și premiul de 30.000 de euro al acestui sezon, se vor intrece pe Drumul Soarelui la America Express. Mai exact, in ediția din aceasta seara, competiția ii poarta pe concurenți pe urmele marilor campioni ai Argentinei.

- In iureșul cursei catre Marea Finala America Express, sezonul 6, o etapa a marilor ambiții de adevarați campioni, concurenții se ghideaza dupa propriul instinct și propria intuiție intr-o cursa la finalul careia este pus in joc un avantaj considerabil. Afla ce s-a intamplat in ediția 41 din 24 decembrie…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 27 noiembrie 2023, echipele care au ramas in competiție au fost nevoite sa faca autostopul pentru a ajunge in urmatoarea destinație: Tixan. Ce decizie neașteptata luata de echipa de producție.

- Ediția de duminica seara, 19 noiembrie 2023, de la America Express 2023 – Drumul Soarelui a fost una deosebit de tensionata pentru toți concurenții. Echipele rivale au luptat cu ultimele puteri in probele din aceasta zi, pentru a caștiga imunitatea mare a saptamanii. Cine a reușit sa o caștige. Cine…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Edward Sanda a trecut prin clipe de coșmar in timpul unei probe la America Express. Concurentul a fost luat pe sus de un taur și a vrut sa renunțe, insa, Cleopatra Stratan l-a incurajat sa mearga mai departe.

- Ediția din aceasta seara a adus mai multe surprize concurenților. Trei echipe s-au intrecut la jocul de amuleta, iar rezistența le-a fost testata. Romica Țociu a rabufnit in timpul probei și i-a cerut fiului sa continue, chiar daca va fi in zadar.

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, Ionuț Rusu și George Tanase au trait momente de panica in timpul cursei. Totul a plecat dupa ce un barbat s-a apropiat de mașina lor, intr-un cartier periculos. Iata cum au rezolvat situația cei doi barbați!